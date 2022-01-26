РИАМО - 26 янв. Российское правительство направит еще более 20 млрд рублей на лекарства против коронавируса, Подмосковье получит свыше 335 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Деньги поступят из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Большую часть денег потратят на покупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Среди них — более 200 тыс. упаковок молнупиравира и более 78,4 тыс. упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба.

Еще на эти сдердства собираются преобрести более 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и более 515 тыс. упаковок ремдесивира.

Закупать лекарства будут централизованно, этим займутся в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Препараты доставят в региональные больницы и поликлиники, в федеральные медорганизации.

Другую часть денег – свыше 5 млрд рублей – направят в регионы на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

Ранее специалисты перечислили 8 эффективных лекарств для борьбы с омикроном, среди них — нирматрелвир, нафамостат, апротинин, активный метаболит молнупиравира и другие.