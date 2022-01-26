РИАМО - 26 янв. Глава государства Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению по вопросу регулирования криптовалюты, а затем доложить ему о результатах. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее ЦБ РФ предложил запретить операции с криптовалютами на инфраструктуре финансового рынка на территории страны. Регулятор предлагает ввести запрет на выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а еще считает, что нужно запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюту.

Минфин РФ, в свою очередь, сообщил, что криптовалюту не нужно запрещать, а следует регулировать данный рынок.

Путин отметил, у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но при этом регулятор «не стоит на пути технического прогресса». Глава государства добавил, что у РФ существуют конкурентные преимущества в сфере майнинга.

В прошлом году Путин отмечал, что из-за высокой волатильности курсов у криптовалюты очень высокие риски, но цифровые деньги могут иметь большие перспективы. Президент считает, что за данной сферой нужно следить.