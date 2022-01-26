РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. Три воспитанника спортивной школы «Котельники» заняли призовые места на первенстве Центрального федерального округа по универсальному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях, которые проходили в Подольске, участвовали более 450 спортсменов из 16 регионов ЦФО.

В категории 16-17 лет первое место заняла Мария Самосвалова. Третьими стали Станислав Капсамун в категории 12 лет и Лев Крылов – 14-15 лет.

Спортсмены выступят в составе сборной Московской области на первенстве России.