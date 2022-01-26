РИАМО - 26 янв. Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила главные симптомы при ОРВИ, при обнаружении которых необходимо немедленно вызывать врача – это температура выше 39 градусов, длительная головная боль и низкая сатурация, сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что симптомы коронавируса схожи с симптомами простуды.

«Это першение, боль в горле, проявления ринита (насморка), повышение температуры — все как у всех, «с «омикроном» или без». Но всегда нужно помнить о том, что существуют «красные флаги», при наличии которых нужно обращаться к врачу и принимать какие-то действенные меры, — сказала Романенко.

Она подчеркнула, что нужно немедленно обращаться к врачам, если температура тела выше 39 градусов и держится больше 5 дней. По ее словам, при температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно на протяжении трех дней. Но если лучше не становится, нужно немедленно обращаться к врачам.

Также во время ОРВИ нужно контролировать сатурацию - снижение сатурации до 95% также является поводом для обращения к врачу.

Выраженная головная боль, которая в течение трех дней не поддается лечению даже с помощью анальгетиков, - еще один повод для обращения к медикам.