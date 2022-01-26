РИАМО - 26 янв. Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила главные симптомы при ОРВИ, при обнаружении которых необходимо немедленно вызывать врача – это температура выше 39 градусов, длительная головная боль и низкая сатурация, сообщает «Вечерняя Москва».
Она уточнила, что симптомы коронавируса схожи с симптомами простуды.
Она подчеркнула, что нужно немедленно обращаться к врачам, если температура тела выше 39 градусов и держится больше 5 дней. По ее словам, при температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно на протяжении трех дней. Но если лучше не становится, нужно немедленно обращаться к врачам.
Также во время ОРВИ нужно контролировать сатурацию - снижение сатурации до 95% также является поводом для обращения к врачу.
Выраженная головная боль, которая в течение трех дней не поддается лечению даже с помощью анальгетиков, - еще один повод для обращения к медикам.
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