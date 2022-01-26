РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В Подольске сотрудники ГИБДД выявили 9 нарушителей правил перевозки детей в ходе рейда, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В среду отделом ГИБДД было проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда сотрудниками ОГИБДД было выявлено 9 водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения.

Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей. Автомобилистов округа призывают соблюдать ПДД.