РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Вызовы врачей для детей в Люберцах теперь обрабатывает единая медицинская справочная служба 122, сообщает пресс-служба Московского областного центра охраны материнства и детства.

Ранее в Instagram-аккаунте mylubertsy появилась информация о том, что женщина не смогла обратиться в детскую поликлинику на улице Побратимов по телефону: 8(498)720-19-71 и звонила 83 раза.

«В связи с аномально большим числом обращений в детские поликлиники с 17 января 2022 года и отсутствием физической возможности обрабатывать своевременно все поступающие вызовы, в соответствии с рекомендациями МЗ МО нами было принято решение о передаче этой функции в единую медицинскую справочную службу 122», - говорится в сообщении.

Информация об изменении номера была опубликована на главной странице сайта МОЦОМД 24 января.

«Служба работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Помимо ваших личных данных (ФИО, дата рождения) и описания симптомов, приготовьтесь назвать номер полиса ОМС при его наличии», - говорится в сообщении.

Также жители могут обратиться в губернаторский кол-центр по номеру: 8(800)550-50-30.