РИАМО - 26 янв. Ежегодная акция «Покорми птиц» началась в Подмосковье. В рамках мероприятия, традиционно проходящего в регионе с 2018 года, жители Подмосковья изготавливают и развешивают кормушки с едой для зимующих птиц, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Первую кормушку в Центральном парке Люберец в этом году разместил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Акция пользуется огромной популярностью у жителей Подмосковья. Ежегодно в ней участвуют порядка 40 тыс. человек, в основном, это школьники, воспитанники детских садов, экологические активисты и зоозащитники. Мы благодарны всем, кто развешивает кормушки, заботясь о зимующих птицах: в период с декабря по февраль им нужно особое внимание», - отметил Фирсов.

Традиционными лидерами по количеству участников акции несколько лет являются городские округа Мытищи, Люберцы, Рузский, Можайский и Наро-Фоминский.

После старта акции и размещения первой кормушки глава регионального Минэкологии передал эстафету министру строительного комплекса Московской области Владимиру Локтеву.

«Нам это показалось символичным. Акцию охотно поддерживают воспитанники детских садов и учащиеся школ. Часто они вешают кормушки на территории образовательных учреждений, строительство которых ведет Минстрой Подмосковья. Поэтому эстафета передается именно строителям», - добавил Фирсов.

Кормушки должны иметь крышу и бортики. Это необходимо для того, чтобы корм не сдувало ветром. Наиболее подходящей для птиц едой являются нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало, кусочки вареного мяса и крошки белого хлеба.