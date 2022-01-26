РИАМО - 26 янв. В столице за прошедшие сутки госпитализировали 132 ребенка с коронавирусом. В городе планируют развернуть больше больничных коек для детей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

«Дети стали болеть гораздо чаще, чем при прошлых штаммах. Если раньше мы фиксировали единичные случаи госпитализации, то ежедневно мы фиксируем значительное количество детей, которые госпитализируются. Так, за вчерашний день было госпитализировано 132 ребенка», - рассказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что это требует увеличения мест в коечных детских стационарах. На данный момент развернуто 680 коек, с 27 января к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице. На следующей неделе будет открыт корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности.

Ранее в столице была приостановлена плановая госпитализация в детские больницы. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом.