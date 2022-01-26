РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Педагогам Евгении Беляничевой из детской школы искусств № 1 им. Георгия Свиридова и Светлане Липчанской из детской школы искусств №6 Балашихи вручили ежеквартальную губернаторскую стипендию, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Эти педагоги Балашихи вошли в число 15 стипендиатов региона.

«Стипендии присудили 5 взрослым представителям творческой интеллигенции региона и 10 молодым талантливым авторам. Мы гордимся, что среди них есть и педагоги из Балашихи. Их проекты очень разные и сложные. Один из них посвящен «цветному слуху» в музыкальных произведениях, второй — про значимость хоровой музыки славянских композиторов», — сказала замначальника управления культуры администрации округа Марина Чернова.

Она добавила, что за каждым из них стоит кропотливый труд педагогов. Они — грамотные специалисты и победители многочисленных конкурсов.

Просветительский проект Липчанской «Хоровая музыка славянских композиторов» — гораздо больше, чем просто изучение композиций. Укрепление дружеских взаимоотношений между представителями разных народов —одна из его задач.

По словам автора проекта, она постарались задействовать все 8 школ Балашихи.

«Мы проводим абонементы, где коллективы исполняют музыку славянских композиторов, изучаем их творчество. К сожалению, в мире сложилась сложная ситуация между славянскими государствами. Творчество, музыка должны стоять выше этого. Через проект мы пытаемся донести, что такого в мире быть не должно. Нужно понимать друг друга и уважать», — отметила Липчанская.

На полученные средства она планирует создать аудиоальбом с произведениями славянских композиторов с буклетом, где будет размещена справочная информация об авторах, ноты и текст произведений.

Проект Беляничевой «Союз цвета и музыки» посвящен 150-летию со дня рождения композитора А.Н. Скрябина. Благодаря ему учащиеся могут познакомиться с творчеством композитора с помощью холста, а именно иллюстрации музыки с помощью кистей и красок.

«Мы впервые поставили такую задачу перед своими учениками, это было непросто, но они создали красивые абстрактные композиции. Сейчас на первом этаже нашей школы развернута большая выставка музыкальных иллюстраций. И мы можем ею гордиться — выглядит она достойно», - отметила Беляничева.

Стипендию педагог планирует вложить в дальнейшее знакомство учеников с творчеством композитора.