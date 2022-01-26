РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Жителей Подольска приглашают 28 января бесплатно посмотреть в киноклубе «Любимое кино» художественный фильм «Покровские ворота», сообщает администрация округа.

Желающие могут подойти в киноклуб «Любимое кино» к 13:00. Перед просмотром художественного фильма зрителей познакомятся с биографией актерского состава и режиссера. Также с гостями поделятся интересными фактами из истории создания киноленты.



Культурно-досуговый центр «Южный» находится на улице Молодежной, 4. Вход свободный. Кинопоказ пройдет для посетителей старше 18+.

«Покровские ворота» — советский двухсерийный художественный телефильм, снятый Михаилом Козаковым в 1982 году. Драматургической основой для картины послужила одноименная пьеса Леонида Зорина, которая рассказывает о событиях, происходивших во второй половине 1950-х годов с жителями коммунальной квартиры у Покровских ворот.