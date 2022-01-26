РИАМО - 26 янв. Президент России Владимир Путин выступил против прекращения оказания плановой медпомощи для детей, несмотря на очередную волну коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила о сворачивании плановой медпомощи в условиях пандемии. На это отреагировал глава государства.

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — сказал Путин.

В столице решили приостановить плановую госпитализацию детей из-за новой волны коронавируса, который сейчас переживает Россия. Экстренная помощь оказывается в полном объеме.