РИАМО - 26 янв. Работы по благоустройству проведут в текущем году на территории площади «Таблетка» от бульвара Н. Д. Иерусалимского до улицы Парковая в Пущине, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы проведут по проекту-победителю пятого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В рамках проекта приведут в порядок центральную городскую площадь в городе Пущино на территории бывшего Парка аттракционов.

«Благоустраиваемая территория является одним из ключевых общественных пространств в городе, не имеющим необходимой инфраструктуры для комфортного отдыха. Наша цель – создать здесь рекреационное пространство, которое позволит проводить досуг всем группам горожан», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В новом парке местные жители смогут отдохнуть, интересно будет горожанам всех возрастов. Научная идентичность города будет раскрыта через архитектуру парка. Существующее композиционное решение площади - сохраняется.

Однако специалистам предстоит внести изменение в наполнение композиции. Рабочие создадут новые прогулочные маршруты, обустроят парковки. Там появятся современные детские площадки. Главная площадь и зеленые пространства будут объединены вокруг нее в единое пространство для отдыха.