РИАМО - 26 янв. В Москве усиливают меры по борьбе с штаммом Covid-19 омикрон. Так, звонки по номеру «122» принимают 6 тыс. операторов, в поликлиниках оптимизировали прием пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

«Более 90% вновь выявленных заболевших сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники. Мы прекрасно понимаем, что в течение нескольких недель рост заболеваемости продолжится, поэтому принимаем дополнительные меры по усилению первичного звена», - рассказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в первую очередь укрепили службу «122». На данный момент прием звонков осуществляют 6 тысяч операторов.

«Выделили для этого большие пространства в поликлиниках, изолированные от других помещений. В этих пространствах создали совершенно новую логистику и маршрутизацию, чтобы уменьшить риски и сделать эти пространства более удобными и комфортными для пациентов», - дополнила заммэра.

Ракова подчеркнула, что на этажах и на входе работают администраторы, которые консультируют и проводят маршрутизацию пациентов. На входе выдают респираторы, которые максимально обеспечивают безопасность и защищают от любых вирусов.

На входе в поликлинику за 3-5 минут будет проводиться экспресс-диагностика на коронавирусную инфекцию для правильной постановки диагноза и навигации по поликлинике. До попадания в кабинет к врачу пациентам будут проверять пульс и давление для оптимизации работы.

Поликлиники уже работают с 08:00 до 20:00, до последнего пациента. Жители столицы могут заранее записаться онлайн на прием к врачу. ​