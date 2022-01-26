РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Трем жительницам микрорайона Климовск Подольска вручили подарки в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Россия отметит 78-ю годовщину полного снятия блокады города-героя Ленинграда 27 января. В преддверии памятной даты жительницам блокадного Ленинграда из микрорайона Климовск Наталье Борисевич, Инне Годиной и Наталье Пушкиной были вручены подарки и поздравительные открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Николая Пестова.

Оборона Ленинграда является одной из самых ярких и героических страниц истории Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня и унесла свыше миллиона человеческих жизней, стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. В течение всех дней город жил и боролся в немыслимо тяжелых условиях.