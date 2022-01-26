РИАМО - 26 янв. В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что исследования проходят на базе университета им. Сеченова, двух городских поликлиник и еще двух объектов здравоохранения. Параллельно со столицей подобная работа идет в Санкт-Петербурге.
Участниками первых двух фаз исследования станут 400 добровольцев. В ходе испытаний специалисты изучат безопасность и иммуногенность препарата (способность выработки антител против вируса). Для этого участники будут разделены на 4 группы, которым будут вводить сочетание двух компонентов вакцины и плацебо в разных комбинациях.
Принять участие в исследованиях может любой здоровый и совершеннолетний гражданин России, который не вакцинировался от коронавируса, не переносил заболевание в последние 6 месяцев, а также не контактировал с зараженными Covid-19 в течение 14 дней.
Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование: помимо сбора анамнеза в него входит оценка основных жизненно важных показателей, ЭКГ, анализ крови на уровень антител к коронавирусу и т. д.
Здоровье участников необходимо проверять до начала исследования для того, чтобы избежать развития нежелательных реакций и осложнений. К исследованию все еще можно присоединиться. Для этого следует заявку на электронную почту vacspray@zdrav.mos.ru.
Исследование продлится 180 дней, в течение которых участники будут находиться под наблюдением врачей — посещать исследовательский центр лично и общаться с докторами по телефону.
В ходе визитов у участников исследования будут оцениваться основные жизненно важные показатели и изменения в состоянии здоровья, а также у них будут брать кровь для проведения ряда исследований. Еще все добровольцы должны вести дневник самонаблюдения.
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