РИАМО - 26 янв. В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Назальная вакцина — это тот же самый «Спутник V» двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день. Исследования уже начались, и первые участники получили соответствующие вакцины», — рассказала Ракова.

Она отметила, что исследования проходят на базе университета им. Сеченова, двух городских поликлиник и еще двух объектов здравоохранения. Параллельно со столицей подобная работа идет в Санкт-Петербурге.

Участниками первых двух фаз исследования станут 400 добровольцев. В ходе испытаний специалисты изучат безопасность и иммуногенность препарата (способность выработки антител против вируса). Для этого участники будут разделены на 4 группы, которым будут вводить сочетание двух компонентов вакцины и плацебо в разных комбинациях.

Принять участие в исследованиях может любой здоровый и совершеннолетний гражданин России, который не вакцинировался от коронавируса, не переносил заболевание в последние 6 месяцев, а также не контактировал с зараженными Covid-19 в течение 14 дней.

Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование: помимо сбора анамнеза в него входит оценка основных жизненно важных показателей, ЭКГ, анализ крови на уровень антител к коронавирусу и т. д.

Здоровье участников необходимо проверять до начала исследования для того, чтобы избежать развития нежелательных реакций и осложнений. К исследованию все еще можно присоединиться. Для этого следует заявку на электронную почту vacspray@zdrav.mos.ru.

Исследование продлится 180 дней, в течение которых участники будут находиться под наблюдением врачей — посещать исследовательский центр лично и общаться с докторами по телефону.

В ходе визитов у участников исследования будут оцениваться основные жизненно важные показатели и изменения в состоянии здоровья, а также у них будут брать кровь для проведения ряда исследований. Еще все добровольцы должны вести дневник самонаблюдения.