РИАМО - 26 янв. За время действия программы льготных кредитов ФОТ 3.0 ими воспользовались свыше 2,3 тыс. компаний малого и среднего бизнеса в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что за 2 месяца 2021 года бизнес получил 88,7 млрд руб. льготных кредитов. Программа могла сохранить 650 тыс. рабочих мест.

«Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 востребованы московским бизнесом. За время действия программы этой мерой поддержки воспользовались более 2,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса Москвы, получивших кредиты по программе на 12,59 млрд рублей. На Москву приходится около 14% объема кредитов, выданных в России. Программа ФОТ 3.0 вместе с комплексом антикризисных мер правительства Москвы поддержали московский МСП и способствовали восстановлению сектора после падения в начале пандемии: оборот московских малых и средних компаний в 2021 году вырос на 41% по сравнению с 2020 годом», — сказал Ефимов.