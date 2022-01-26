РИАМО - 26 янв. В городском округе Лыткарино будут введены в строй современные очистные сооружения, в этом году начнутся пуско-наладочные работы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и госпрограммы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы.

«В 4 квартале текущего года начнутся пуско-наладочные работы современного комплекса очистных сооружений в г. Лыткарино. Производительность очистных сооружений после строительства объекта составит 30 тыс. куб. м в сутки, с охватом 70 тыс. местных жителей», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сейчас на объекте строители проводят армирование и бетонные работы на ливневых очистных сооружениях. Кроме того, ведется реконструкция внутренних помещений с монтажом нового отопления, вентиляции и электрики в цехе механического обезвоживания осадка.

Еще на очистных сооружениях армируют и бетонируют приемную камеру, укладывают щебеночное основание под емкости, проводят работы на свайном фундаменте в цехе технологических емкостей №2.