РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В среду глава городского округа Мытищи Виктор Азаров провел выездное заседание в рамках строительного дня на территории школы №6. Он проверил начало строительства пристройки к школе.

Учреждение входит в топ-10 передовых школ Московской области. И здесь требуется увеличение учебных площадей. Было принято решение сделать пристройку к основному зданию на 200 учащихся.

В своем Instagram-аккаунте Азаров отметил, что старое здание морально устарело, так как было построено в 1957 году. Пристройку очень ждут дети, родители и учителя. Помещение перестало соответствовать современным требованиям. Вместе с тем школа развивалась и уже много лет входит в состав лучших Московской области. Но в ней отсутствуют многие возможности, предъявляемые временем.

Согласно проекту, к существующему зданию пристроят 3-этажный учебный корпус. Проектируемая пристройка соединится с существующей школой на уровне 1, 2 и 3 этажей отапливаемой переходной галереей.

В новом здании будут спортивный зал, пищеблок и кабинеты для дополнительного образования. До конца года объект должен быть введен в эксплуатацию.

Азаров отметил, что будут отслеживаться ход строительства и исполнение сроков по обязательствам.