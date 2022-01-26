РИАМО - 26 янв. В столице планируют развернуть дополнительные больничные койки для детей с коронавирусом из-за роста уровня госпитализации заразившихся детей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ситуация с ростом заболеваемости не дает нам расслабляться и с точки зрения мобилизации стационарной медицинской помощи. Несмотря на то, что сегодня у нас свободны 7 тыс. коек — это 42% от развернутого под Covid-19 коечного фонда, — мы понимаем, что госпитализации будут расти. Да, не такими темпами, как растет заболеваемость, но в любом случае они будут расти», — сказала Ракова.

Она добавила, что есть большой запас временных коек, который власти города готовы открыть в случае необходимости.

Ракова подчеркнула, что штамм омикрон хорошо адаптируется к детям. В итоге дети начали заражаться вирусом намного чаще, чем раньше. При распространении предыдущих штаммов Covid-19 были единичные случаи госпитализации детей, а теперь каждый день в больницы доставляют значительное количество детей. Так, 25 января было госпитализировано 132 ребенка. В связи с этим необходимо увеличить коечную мощность детских Covid-стационаров.

Сейчас развернуто 680 коек для детей, с 27 января начнет работать дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице. На следующей неделе будет открыт корпус в больнице Сперанского.

Ранее в столицу поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Пункты вакцинации для подростков откроются в ближайшие дни.