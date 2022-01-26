РИАМО - 26 янв. В столице планируют развернуть дополнительные больничные койки для детей с коронавирусом из-за роста уровня госпитализации заразившихся детей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что есть большой запас временных коек, который власти города готовы открыть в случае необходимости.
Ракова подчеркнула, что штамм омикрон хорошо адаптируется к детям. В итоге дети начали заражаться вирусом намного чаще, чем раньше. При распространении предыдущих штаммов Covid-19 были единичные случаи госпитализации детей, а теперь каждый день в больницы доставляют значительное количество детей. Так, 25 января было госпитализировано 132 ребенка. В связи с этим необходимо увеличить коечную мощность детских Covid-стационаров.
Сейчас развернуто 680 коек для детей, с 27 января начнет работать дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице. На следующей неделе будет открыт корпус в больнице Сперанского.
Ранее в столицу поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Пункты вакцинации для подростков откроются в ближайшие дни.
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