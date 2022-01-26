РИАМО - 26 янв. Парк Малевича в Одинцовском городском округе был номинирован на престижную архитектурную премию сайта ArchDaily в категории Small Scale & Installations, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Всего на премию представлено 4,5 тыс. работ со всего мира в номинациях «Культурная архитектура», «Архитектура интерьеров», «Коммерческая архитектура», «Общественная и ландшафтная архитектура» и прочих.

Победители будут объявлены на главной странице ArchDaily 17 февраля 2022 года. Проголосовать за парк Малевича можно до 9 февраля 2022 года на сайте премии. В финал могут выйти лишь 5 работ.

Парк Малевича открылся в 2020 году рядом с Барвихой и Немчиновкой, автором проекта выступило архитектурное бюро Basis Architectural bureau. Площадь парка составляет 366,5 га. Идея его создателей заключалась в том, чтобы сохранить память места, наполнив его художественными отсылками.

Так, в архитектуре парка используется множество геометрических форм – квадраты, круги и треугольники, а еще зеркальные поверхности. Сдержанность и аскетизм парка призваны подчеркнуть естественную природную красоту территории.

Парк назван в честь художника Казимира Малевича неслучайно: когда-то пейзажи подмосковной природы вдохновили его на создание произведений фигуративной живописи.

На церемонии открытия парка скульптор Григорий Орехов представил скульптуру, вдохновленную работой Малевича «Черный квадрат». Арт-объект старается не просто подражать природе, а трансформировать ее: посетители проходят через скульптуру и видят реальность, смешанную с «бесконечным черным горизонтом», который отражается в зеркальных поверхностях куба.

Кроме арт-объектов в парке оборудовали функциональную зону: спортивный кластер с волейбольными площадки, футбольными полями, теннисными кортами и трибунами. Различные зоны распределены так, чтобы сохранить зеленые массивы и существующий ландшафт.