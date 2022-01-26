РИАМО – 26 янв. Управляющий Южным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Сергей Лукиян провел лекцию для студентов Коломенского филиала (института) Московского политехнического университета, сообщает пресс-служба Сбера.

В ходе встречи учащиеся узнали о навыках и компетенциях, которые необходимы для успешной работы по новым специальностям, о новых цифровых технологиях, искусственном интеллекте и программах Сбера для развития юных талантов.

«Наш мир стремительно меняется с каждым днем, совершенствуются технологии и необходимость постоянно обновлять и приумножать свои знания только растет, в том числе, и в финансовой сфере. Сегодня мы постарались в доступной форме рассказать ребятам о трендах будущего, о том, что ждет их в ближайшем будущем и как подготовиться к нему. Уверен, полученные знания помогут ребятам в будущем», - отметил управляющий Южным отделением ПАО Сбербанк Сергей Лукиян.

Студентов также заинтересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в развитии компетенций.

«Для наших студентов этот совместный проект является уникальной возможностью совмещения обучения в вузе с получением практических знаний и навыков от ведущих специалистов передовой компании. Очень важно, чтобы современное поколение обладало актуальной информацией в сфере финансов, которая позволит сориентироваться в жизни и сделать правильный выбор после окончания учебного заведения», - подчеркнула директор Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета Наталия Мурзак.

Цикл лекций и вебинаров с участием руководителей Сбербанка организованы по всем регионам России. До 30 января аналогичные лекции пройдут более чем в 100 российских вузах.