РИАМО - 26 янв. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции между Россией и ЕС. По его словам, это тормозит активизацию деловых контактов, сообщает «Вечерняя Москва».

Российский лидер подчеркнул, что речь идет не только о вакцинах от Covid-19, но и о прививочных сертификатах.

«Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — сказал Путин.

Ранее президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину нарастить темпы борьбы с коронавирусом в стране. Речь идет о вакцинации и мобилизации учреждений здравоохранения.