РИАМО - 26 янв. В столице 80% выявленных случаев коронавирусной инфекции приходятся на новый штамм омикрон, который сейчас доминирует в городе, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве растет заболеваемость короновирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста. <…> За последние недели заболеваемость как по коронавирусу, так и по ОРВИ выросла в 5 раз», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что на данный момент штамм омикрон уверенно доминирует в Москве. По данным секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на эту мутацию инфекции.

«Один заболевший или вирусоноситель может заразить гораздо больше людей. При этом фиксируется, что пневмонию этот штамм вируса вызывает реже, как правило, он останавливается на верхних дыхательных путях и вызывает ОРВИ, различные бронхиты», - дополнила заммэра.​

В мегаполисе свыше 6 млн человек сделали прививку от коронавируса, ревакцинировались порядка 1 млн человек.