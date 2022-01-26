РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В городском округе Мытищи в связи с возросшим количеством обращений в поликлиники временно закрываются пункты вакцинации от Covid-19 в торговых центрах «Красный кит» и «Перловский», сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Врачи и медицинские сестры, работавшие там, будут переведены на работу в поликлиники.

Продолжает функционировать пункт вакцинации в торговом центре 4 DAILY. Вакцинация в ТЦ проходит без предварительной записи. Перед процедурой проводится осмотр терапевтом.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.