РИАМО - 26 янв. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении страны уменьшить зависимость от доллара из-за действий США, сообщает kp.ru.

Лавров отметил, что сегодня американцы активно подрывают доверие к своей валюте.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчетов», – сказал Лавров.

Ранее курс российской валюты упал до рекордного уровня с ноября прошлого года. Он опустился до показателя 79 рублей за доллар.