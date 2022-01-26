РИАМО - 26 янв. Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и студенты региона обсудили важные для молодежи вопросы и поучаствовали в кулинарном мастер-классе по приготовлению пиццы, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций.

Встреча прошла в Татьянин день. Ребята поделились своими планами на год и озвучили вопросы, которые их волнуют. В частности, участники встречи обсудили темы стажировки и дальнейшего трудоустройства, поддержку инициатив, поступающих от молодежи, а также развитие культурного наследия подмосковных городов.

«Мне приятно следить за победами и достижениями наших ребят. Молодежь Подмосковья очень заряженная, она активная, творческая, современная, и я горжусь ее успехами. Для нас очень важно, чтобы Московская область была комфортным местом для молодых ребят, благоприятным для развития и самореализации», – заявила Швелидзе.

На встрече студенты рассказали увлечениях и участии в активной общественной и творческой деятельности. Так, студент академии гражданской защиты МЧС России Кирилл Качуро принимал участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области, а Полина Жилина, обучающаяся в МГОУ, является активисткой РСО Московской области и выступает командиром педагогического отряда «След».

Во время приготовления пиццы ребята рассказали о своей учебе и подготовке к сессии.