РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Подольские спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по легкой атлетике «Люберецкая зима», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Люберцах 25 января прошли соревнования по легкой атлетике - матчевая встреча городов Подмосковья «Люберецкая зима». Там выступила команда 2007-2008 г. р. подольской муниципальной спортшколы олимпийского резерва «Лидер».

В беге на 800 м среди юношей победил Иван Поляков, бронзу получил Матвей Молочников. Среди девушек 3-е место получила Олеся Коцюрмаха. В беге на 400 м среди девушек победила Олеся Коцюрмаха, а среди юношей 2-е место занял Иван Поляков.

В прыжке в высоту серебро получил Арсений Никульча. В прыжке в длину победил Арсений Лещанов, 2-е место занял Иван Монахов. В прыжке в длину среди девушек победила Самира Акбарова, третьей стала Екатерина Кузьменко.