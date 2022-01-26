РИАМО - 26 янв. Порядок закрытия больничных листов для пациентов с Covid-19 и ОРВИ бы упрощен в столице. Теперь они могут закрыть документ дистанционно после завершения карантина и при отсутствии симптомов заболевания, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику», - отметила Ракова.

Она пояснила, что доктора из поликлиник будут звонить пациентам, а также проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный онлайн. При этом документ автоматически направляется работодателю.

«Если же состояние здоровья говорит о том, что еще нужно полечиться, то больничный так же автоматически будет продляться», — добавила заммэра.

В среду в мегаполисе выявлено рекордное с начала пандемии число случаев Covid-19 — 19 856. Всего в городе было зафиксировано 2 232 836 случаев инфицирования.