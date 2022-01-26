РИАМО - 26 янв. Временно исполняющим обязанности главы Серпухова назначили замглавы администрации округа Сергея Никитенко, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Соответствующее решение в среду принял совет депутатов Серпухова.

На посту замглавы администрации Никитенко курировал работу архивного отдела, отдела муниципальной службы и кадров, управления делами, отдела социальных коммуникаций и т. д.

Ранее должность главы округа занимала Юлия Купецкая.