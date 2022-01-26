РИАМО - 26 янв. В Подмосковье разрабатывают законопроект о предоставлении детям-сиротам квоты на поступление в средние профессиональные образовательные учреждения, сообщается на сайте Мособлдумы.

В разработке примет участие министерство социального развития Московской области. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что такая мера поддержки позволит многим детям найти свое профессиональное призвание.

«Наша областная дума совместно с министерством социального развития Московской области проработает детали этого законопроекта», - сказал Брынцалов.

Решение о разработке документа приняли по итогам выездного заседания комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Тогда на обсуждение вынесли деятельность семейных центров в Подмосковье. Сейчас в области создано 6 таких центров.

«Совсем недавно в Подмосковье было 44 детских дома, в которых находилось почти 23 тыс. ребят. За последнее время была проделана огромная работа, благодаря которой 97% детей были устроены в семьи. Но 3% еще воспитываются в семейных центрах, в которых созданы все условия. И сегодня мы ознакомились с тем, как ведется эта работа, посмотрели, как живут ребята, пообщались с выпускниками», - сказал глава комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.