РИАМО - 26 янв. Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова является крупнейшим партнером правительства Москвы по подготовке кадров здравоохранения. В 2021 году по целевому приему в университет было подано 576 заявлений, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Больницы и поликлиники города составляют свыше 60% от общего числа клинических баз Сеченовского университета. Его студенты проходят практику в 62 учреждениях здравоохранения столицы.

Между департаментом здравоохранения Москвы и университетом заключены договоры о целевом приеме за счет средств федерального бюджета. Участвовать в таком приеме могут студенты по специальностям: «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» и «Стоматология».

Каждый год свыше 1 тыс. врачей Москвы проходят повышение квалификации и переподготовку на базе Сеченовского университета. В 2021 году обучение прошли 1 769 медиков. Кроме того, в вузе обучаются врачи общей практики для городского здравоохранения. Выпущенные специалисты в обязательном порядке проходят стажировку, чтобы отработать практические навыки.

Для учеников школ на базе вуза работает Сеченовский предуниверсарий. Здесь проходит обучение 551 старшеклассник. Свыше 1 тыс. обучающихся приступили к занятиям на курсе «Шаг в медицину», где обучают оказанию первой медицинской помощи и порядку действий в чрезвычайной ситуации.

На совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов Сеченовского университета, которое вел мэр Москвы Сергей Собянин, была принята стратегия развития вуза до 2030 года. Согласно принятой стратегии, университет должен войти в число передовых научных и образовательных центров мира.