РИАМО - 26 янв. На 4 км Брестско-Калужского перегона в новой Москве произошло ДТП с участием 6 грузовиков. В результате аварии были перекрыты 2 полосы движения и произошел разлив топлива, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о столкновение грузовиков на Московском малом кольце (А-107) поступило в систему-112 днем в среду. Три человека, попавших в аварию, оказались зажаты в искореженных автомобилях. На место ДТП прибыли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

Специалистам удалось деблокировать пострадавших и передать их бригаде скорой помощи. Одного из них в сопровождении авиамедицинской бригады территориального центра медицины катастроф Москвы эвакуировали на вертолете. Еще один участник аварии погиб.