РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 265 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения с начала пандемии составляет 28 238, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 6 709 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 711 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 123 человека. Выздоровели и выписались 619 063 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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