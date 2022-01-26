РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Современную игровую зону для детей открыли в амбулаторном отделении Федюково Подольска в рамках проекта «Добрая комната», сообщается на сайте администрации округа.

В амбулаторном отделении Федюково ранее были проведены ремонтные работы: там заменили плитку и сантехнику, покрасили стены, обновили пол и потолок. Полностью был отремонтирован кабинет физиотерапии. После их завершения руководство медучреждения обратилось с просьбой помочь в организации игровой комнаты для юных посетителей.

Так, 25 января состоялось открытие «Доброй комнаты», где разместили мольберты для рисования, карандаши, игрушки, мягкое напольное покрытие, бизиборды (развивающие доски для детей) и многое другое. Инициатором проекта является партия «Единая Россия».

В Подольске «Добрая комната», открытая в амбулаторном отделении Федюково, является последней из запланированных. Такие же игровые зоны открыты во многих больницах и поликлиниках округа.

Всего на территории Подмосковья с 2019 по 2021 год появились 75 игровых «Добрых комнат». На открытии игровой зоны в амбулаторном отделении Федюково присутствовали первый зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева и депутат Мособлдумы Виктор Абрамов.