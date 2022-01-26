РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. Глава Котельников Сергей Жигалкин пообщался со студентами и молодежью городского округа и поблагодарил за помощь в период пандемии, а также за активное участие в жизни города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с молодыми людьми глава обсудил идеи и предложения о проведении различных мероприятий, рассказал о своей службе в армии, пообщался на тему важности различных профессий.

Жигалкин наградил ребят за развитие молодежного движения в Котельниках, в числе которых оказались Молодежный парламент и «Молодая Гвардия».

«Большая часть нашей молодежи активно участвует в жизни города и различных проводимых мероприятиях. Они всегда рады помочь: были вместе с нашими жителями в периоды пандемии, помогали в качестве волонтеров на переписи и это не весь список их заслуг. Хочу еще раз поблагодарить за помощь и поддержку, не останавливайтесь на достигнутом и добивайтесь лучших результатов!» - сказал Жигалкин.