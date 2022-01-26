РИАМО - 26 янв. Ассоциацию переработчиков вторничного сырья создадут в Подмосковье, также запустят официальный маркетплейс по продаже этой продукции, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Это один из приоритетных проектов этого года - создание нашей внутренней ассоциации (переработчиков вторничного сырья - ред.) со включением в общую ассоциацию (переработчиков вторничного сырья - ред.)», - сказал Велиховский.

Он отметил, что очень важно легализировать этот рынок, сделать его прозрачным.

«Мы делаем специальную платформу, так называемый маркетплейс, в котором все вторничные ресурсы будут официально размещаться для покупки. Потребители этого сырья смогут видеть цены, производителей», - уточнил министр.

По его словам, также это позволит контролировать качество.

В среду в Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов «Нева». Сейчас это технологически самый передовой комплекс в России. Данный объект будет захоранивать лишь 25% отходов, остальное будет перерабатываться.