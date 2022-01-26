РИАМО - 26 янв. На перронах и в вагонах московского метро более 90% пассажиров соблюдают требования санитарных врачей по профилактике заражения коронавирусом, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, в городе усилили проверку соблюдения антиковидных мер на всех видах транспорта. Причиной этому стала нестабильная эпидемиологическая ситуация, а также рост заболеваемости Covid-19.

«Мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы, особое внимание мы уделяем строгому контролю в вагонах и на перронах метро. Сейчас все больше пассажиров понимают, насколько важно придерживаться простых профилактических правил, число граждан, соблюдающих масочный режим в вагонах и на перронах метро, стремительно растет, по нашим оценкам, их уже более 90%», — сказал Султанов.

На сегодняшний день по-прежнему до 99% людей заходят в метро в масках. Число контролеров выросло на 50%. К работе привлекли и сотрудников из других подразделений.

По словам Султанова, контроль за соблюдением требований санитарных врачей обеспечивают почти 700 сотрудников ведомства. С начала месяца контролеры «Организатора перевозок» выявили более 30 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте Москвы.

«Мы призываем всех пассажиров с уважением относиться к здоровью друг друга. Надевайте маски правильно при входе в транспорт и оставайтесь в них до конца поездки, ведь соблюдение этих мер может помочь сдержать распространение вируса и предупредить множество случаев инфицирования», — заключил он.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>