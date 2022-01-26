РИАМО - 26 янв. В Подмосковье подходит к концу прием заявлений на участие в сдаче Единого государственного экзамена. После окончания приема подать заявление можно будет только по уважительной причине, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«В Московской области прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля. Выпускникам этого года заявление необходимо подать в своей школе», – заявила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, выпускники прошлых лет и те, кто в настоящее время получает среднее профессиональное образование, при желании могут обратиться в управление образования своего городского округа.

По окончании приема заявлений участие в сдаче ЕГЭ будет доступно только по уважительной и официальной причине.

«После 1 февраля заявления принимаются только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально. Например, если школьник в этот период болел, то нужно представить справку из поликлиники», – подчеркнула Каклюгина.

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