РИАМО - 26 янв. В среду на первом в новом году пленарном заседании депутаты Мосгордумы рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», сообщает пресс-служба столичного парламента.

Этот законопроект был разработан и внесен Советом муниципальных образований Москвы для приведения столичного законодательства, регулирующего отдельные вопросы местного значения городских округов, в соответствие с федеральным.

«Документом предлагается отнести к вопросам местного значения городского округа в области градостроительной деятельности прием уведомлений о планируемом сносе, завершении сноса объектов капитального строительства, которые расположены или располагались на территории этого городского округа», - объяснил Шапошников.

Он подчеркнул, что обязанность застройщика (технического заказчика) по подаче такого уведомления в орган местного самоуправления была предусмотрена положениями Градостроительного кодекса РФ еще в 2018 году. Но, по его словам, на практике прием уведомлений осуществляется комитетом Госстройнадзора столицы в отношении объектов, расположенных на всей территории столицы.

«Вместе с тем информация, содержащаяся в этих уведомлениях, необходима органам местного самоуправления городских округов для выдачи разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на их территориях. Таким образом, принятие законопроекта не только приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным, но и значительно упрощает порядок реализации полномочий столичных органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности», - резюмировал Шапошников.