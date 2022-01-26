РИАМО - 26 янв. В Кремле оценили последствия возможных санкций США для российского президента Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал такие призывы бесполезными и политически деструктивными, сообщает Газета.ru.

Речь шла о вероятных санкциях, которые незадолго до этого анонсировал американский президент Джо Байден против Путина.

«Не совсем владеющие этой темы конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией», — сказл Песков.

Он уточнил, что такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства.

Ранее на пресс-конференции, посвященной окончанию первого года на посту президенства, Байден заявил, что Россия «и в средней и в дальней перспективе» может получить серьезные проблемы.