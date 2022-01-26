РИАМО - 26 янв. В Первом МГМУ им. Сеченова открыты госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. В них врачи вылечили свыше 13 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Госпитали для лечения зараженных коронавирусной инфекцией были открыты на базе 4 клинических больниц Сеченовского университета. В 2020 году на пике заболеваемости количество развернутых коек достигло 2 тыс., в 2021 – 950. Сейчас для приема пациентов с Covid-19 в 2 университетских больницах развернуто 550 коек.
В клиниках вуза действует Научный медицинский совет с участием ведущих специалистов. Они регулярно корректируют схемы диагностики и лечения инфекции, а также исследуют особенности протекания заболевания.
В тех корпусах Сеченовского университета, которые не были задействованы для борьбы с коронавирусом, гражданам оказывается специализированная медицинская помощь. В 2021 году были вылечены 76 144 пациента в условиях стационара.
Также во время пандемии коронавируса 1 853 студента и ординатора вуза были приняты на работу в городские Covid-госпитали и поликлиники на временной основе. Сейчас в этих объектах здравоохранения работают 463 студента и ординатора, которые прошли необходимую подготовку.
На совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов Сеченовского университета, которое вел мэр Москвы Сергей Собянин, была принята стратегия развития вуза до 2030 года. Согласно ей, университет должен войти в число передовых научных и образовательных центров мира.
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