РИАМО - 26 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 6 709 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших за сутки официально зарегистрировали в Люберцах (669), Одинцовском округе (539), Красногорске (479), Балашихе (416), Королеве (361), Сергиево-Посадском округе (331), Подольске (265), Мытищах (223), Серпухове (208) и Дмитровском округе (206), сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

170 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Реутове, по 163 – в Раменском округе и Воскресенске, 160 – в Солнечногорске, 147 – во Фрязине, 139 – в Долгопрудном, 138 – в Жуковском, 133 – в Домодедове, 128 – в Коломне, 126 – в Орехово-Зуевском округе, 119 – в Ивантеевке, 112 – в Павловском Посаде, 111 – в Ленинском округе.

108 – в Ступине, 106 – в Щелкове, 104 – в Дзержинском, 96 – в Чехове, 75 – в Егорьевске, 72 – в Истре, 67 – в Электростали, 59 – в городском округе Пушкинский, 48 – в Рузском округе, 44 – в Шатуре, 40 – в Озерах, 38 – в Краснознаменске, по 37 – в Наро-Фоминском округе и Лотошине, 33 – в Богородском округе, 32 – в Луховицах.

29 – в Черноголовке, 24 – в Электрогорске, по 23 – в Котельниках и Лобне, 19 – в Химках, 17 – в Серебряных Прудах, 16 – в Кашире, 14 – в Лыткарине, 10 – во Власихе, 9 – в Зарайске, 7 – в Клину, 5 – в Волоколамском округе, по 3 – в Дубне, Можайском округе и Талдомском округе, по 1 – Лосино-Петровском и Шаховской.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 711 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 123 человека. Выздоровели и выписались 619 063 человека.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>