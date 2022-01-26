РИАМО - 26 янв. Столичный аэропорт Шереметьево приступил к обслуживанию рейсов делегации Олимпийского комитета РФ и участников зимних Игр, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перевозка спортсменов и членов делегации на зимние Игры в Пекин будет проводиться регулярными рейсами «Аэрофлота». Спортсмены будут вылетать из терминала С. Один из основных рейсов по маршруту Москва - Пекин запланирован на 21:05 в среду. На Олимпиаду этим лайнером отправляются команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Всего аэропорт Шереметьево планирует обслужить 17 рейсов в Пекин и обратно со спортсменами и членами делегации.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Пекин является первым городом в истории, который примет и летние, и зимние Игры. Команда ОКР состоит из 212 спортсменов, который будут бороться за медали в 15 видах спорта.