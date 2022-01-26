РИАМО - 26 янв. Информацию о территориях Московской области, на которых запланировано проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского в 2022 году, актуализировали на публичном портале РГИС, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Участки, где будут проведены работы по уничтожению опасного сорняка, различаются по цветам в слое «Участки борьбы с борщевиком Сосновского». Их цвета отличаются в зависимости от формы собственности (муниципальная, неразграниченная, частная, федеральная, государственная).

По каждому участку есть информация о ведомстве, ответственном за уничтожение борщевика, форме собственности и категории земель, приоритете истребления, а еще о датах проведенных в 2021 году обработок.

В текущем году мероприятия по удалению борщевика продолжатся. После заключения госконтрактов на портале появятся даты обработки каждого контура на сезон.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.