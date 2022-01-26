РИАМО - 26 янв. На лесосеменной плантации Абрамовского участкового лесничества в Орехово-Зуевском округе специалистами лесного хозяйства собрано 200 кг сосновых шишек, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Полученные семена будут посеяны в лесных питомниках комитета для получения посадочного материала с улучшенными наследственными качествами, который в дальнейшем будет использоваться для лесовосстановления региона», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Акция прошла на лесосеменной плантации повышенной генетической ценности №47, расположенной в выделе 14 квартала 63 Абрамовского участкового лесничества на площади 10 га. Сеянцы из таких семян быстрее растут, деревья имеют прямой ствол, длинную пушистую хвою, крону правильной формы.

Сбор шишек традиционно проводится с декабря до начала февраля. Важно сделать это до того, как шишки не раскрылись.

Для получения семян собранные шишки высушивают в шишкосушилке при определенном температурном режиме.