РИАМО - 26 янв. Два экотехнопарка планируют создать в Подмосковье в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Проблема - построение системы использования вторсырья при производстве продукции. Эта задача, которая будет реализовываться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Мы рассчитываем, что Московская область войдут двумя объектами, так называемых, экотехнопарков в федеральный проект», - заявил Буцаев.

Он отметил, что в рамках проекта будут финансироваться объекты, которые будут заниматься производством из вторичных материальных ресурсов во вторсырье, а из него - в финальные виды продукции.

«Мы должны не просто научиться использовать вторсырье. В Московской области из них уже производят скамейки, плитку. Исходя из задач, поставленных президентом, мы должны не просто научиться производить, но установить нормативы использования вторсырья», - заключил Буцаев.

Комплекс по переработке отходов «Нева» запустили в Подмосковье в среду. Данный объект будет захоранивать лишь 25% отходов, остальное будет перерабатываться. Это вдвое превышает целевые показатели.