РИАМО - 26 янв. Чтобы жители и гости Подмосковья чувствовали себя защищенными, в регионе продолжат внедрять современные технологии и устанавливать камеры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании коллегии ГУ МВД России по Подмосковью рассказал об итогах совместной работы по обеспечению безопасности в 2021-м и обозначил планы на 2022-й год, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Каждый год жизнь ставит перед нами новые задачи, и мы должны оправдать ожидания, которые есть у жителей Московской области. Хотел бы поблагодарить Главное управление внутренних дел, весь правоохранительный блок, мы работаем в очень конструктивном ключе. Мы заинтересованы и дальше усиливать систему видеонаблюдения в Подмосковье. Еще одна чувствительная тема - парковки и выделенные полосы. Здесь нам нужно очень вдумчиво, грамотно вместе с жителями все это отрегулировать», — сказал Воробьев.

Несколько лет назад Московская область среди субъектов РФ с наименьшей преступностью занимала 26 место. По итогам прошлого года регион занимает 8 позицию.

В Подмосковье активно развивают систему «Безопасный регион». Благодаря ей за 4 года уличная преступность уменьшилась на треть. В регионе свыше 82 тыс. камер. В 2022 году установят еще 25 тыс. Планируется оборудовать видеонаблюдением с функцией распознавания лиц не меньше 20 тыс. подъездов, интегрировать системы видеонаблюдения Подмосковья и столицы.

Большую работу предстоит провести в сфере безопасности на железных дорогах и автомобильных дорогах. Нужно продолжать разводить транспортные потоки, устанавливать светофоры и знаки, обустраивать переходы, убирать «народные тропы». Кроме того, важным направлением является содействие развитию малого и среднего бизнеса.

За счет регионального бюджета в прошлом году для правоохранителей закупили 220 машин, свыше 1,1 тыс. компьютеров, порядка 4,4 тыс. единиц спецоборудования. Было открыто 5 участковых пунктов, еще 4 отремонтировали. В 2022 году начнут возводить 2 здания территориальных подразделений ОВД.

«Комплексный подход в борьбе с преступностью позволил сохранить тенденцию к ее сокращению. Благодарю личный состав за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм, проявленные при выполнении служебных обязанностей. Выражаю признательность губернатору за постоянно оказываемую поддержку», — отметил начальник ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Пауков.