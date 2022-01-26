РИАМО - 26 янв. На совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова была принята стратегия научно-технологического развития вуза до 2030 года. Провел заседание столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Согласно утвержденной стратегии, университет должен войти в число мировых людеров по качеству образования и науки.

«Все предпосылки для реализации этой амбициозной задачи имеются. Сеченовский университет располагает мощнейшей исследовательской и клини­ческой базой. Преподаватели и научные сотрудники университета имеют огромный опыт решения сложнейших задач. В университете обучаются сильные и мотивированные студенты», – заявил Собянин.

В рамках стратегии университет сосредоточится на модернизации научно-технологических проектов. Ключевыми направлениями работы станут биодизайн, трансляционные исследования в медицине и фармацевтике, а также создание сети развития лучших практик в медицине, науке и образовании.

Специалисты вуза будут разрабатывать природоподобные технологии и решения по опережающей диагностике и эффективному персонализированному лечению. Также в планах создание системы разработки продуктов, технологий и лекарств с полным трансляционным циклом для выхода на российский и международный рынки.

Кроме того, развитие получат такие площадки Сеченовского университета, как Науно-технологический парк биомедицины, институт трансляционной медицины и институт фармации им. А.П. Нелюбина.

Сейчас в вузе обучается более 22 тыс. человек. На базе университета работают 23 института, где трудятся 2 263 высококвалифицированных специалиста. Из них 60 действительных членов и 40 членов-корреспондентов РАН, 2 действительных члена и 1 член-корреспондент РАО, а также свыше 70 заслуженных деятелей науки РФ.