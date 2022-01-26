РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы суд арестовал в Котельниках 38-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Согласно данным следствия, 24 января 2022 года обвиняемый находился в квартире на улице Новой в Котельниках в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина поругался со знакомым и ранил его ножом. Пострадавший скончался на месте. После этого обвиняемый закрылся в квартире. Сотрудники МЧС России вскрыли дверь, после чего мужчину задержали.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОБППСП МУ МВД России «Люберецкое» и Росгвардии.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, допросили обвиняемого и свидетелей, а также изъяли все улики. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.