РИАМО - 26 янв. Опыт Московской области по созданию инфраструктуры по переработке отходов является передовым в России, заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В декабре Подмосковье получило премию как самый успешный регион в рамках мусорной реформы.

«С конца 2017 года регион активно работает над построением инфраструктуры и планомерно движется к увеличению показателей, связанных с сокращением объема захоронения. На территории региона находится 11 КПО, это самый высокий показатель», - сказал Буцаев.

Он отметил, что открытый в среду комплекс «Нева» является примером по плановым объемам захоронения, которые вдвое превышают плановые показатели 2030 года.

«В целом по стране с уровнем технологического оснащения есть существенные проблемы по большинству регионов. Это связано с необозримостью скорейшего строительства комплексных объектов по типу такого, какой мы сегодня открываем, <...> а также по использованию вторсырья», - заключил Буцаев.

КПО «Нева» запустили в среду. Он находится в Солнечногорске. Сейчас это технологически самый передовой комплекс в России. 83% процессов комплекса автоматизированы – это максимальный показатель для России на сегодняшний день. Все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра, что существенно снижает шумовую нагрузку, исключает запах и загрязнение территории разлетающимися пакетами.